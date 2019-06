Bewoners houden jonge inbreker tegen tot politie arriveert Mathias Mariën

27 juni 2019

15u10 3 Knokke-Heist De politie van Knokke heeft vijf Marokkaanse jongemannen opgepakt die hadden ingebroken in een woning en caravan.

Bij beide inbraken zijn de mannen op heterdaad betrapt door de eigenaars. Bij de woninginbraak in de Steendiep konden de bewoners één van de inbrekers vasthouden tot de politie ter plaatse was. De vier andere personen zijn diezelfde nacht aangetroffen door een politiepatrouille. De buit betrof vooral juwelen en kledij. De bewoners die één van de inbrekers tegenhielden, willen liever niet reageren op de feiten. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de drie meerderjarigen aangehouden. De twee anderen zullen voor de jeugdrechter verschijnen. De politie onderzoekt of de verdachten ook voor andere feiten in aanmerking komen.