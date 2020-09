Bestuurder onder invloed rijdt achterwaarts woning binnen met gloednieuwe BMW, ravage is enorm: “Precies alsof er een aanslag gebeurde” Bart Boterman

05 september 2020

10u23 32 Knokke-Heist In de Westkapellestraat in Knokke-Heist is vrijdagnacht rond 1.30 uur een gloednieuwe BMW achterwaarts in een gevel van een woning gereden. De schade is enorm. De bewoners lagen in bed toen ze een enorme klap hoorden. “We dachten werkelijk dat er een aanslag was gebeurd. Ons huis beefde langs alle kanten”, vertelt landbouwer Omer Bulcke (80). De bestuurder van de BMW (31) had gedronken en is zijn rijbewijs kwijt. Het huis liep structurele schade op.



“Dergelijke oorverdovende klap hebben we nog nooit in ons leven gehoord”, vertellen landbouwer Omer Bulcke (80) en zijn echtgenote. “Ik lag boven te slapen en durfde niet naar beneden komen. Toen we de autolichten zagen, dachten we mogelijk aan een ramkraak. Mijn man heeft onmiddellijk de politie gebeld. Pas toen die na enkele minuten aankwamen, zijn we gaan kijken”, aldus de vrouw van Omer.

Bestuurder versuft

Bij aankomst van politie en brandweer was de bestuurder van de gloednieuwe BMW M6 inmiddels uitgestapt. Ook de airbags waren in werking getreden. “Hij stond versuft naast de wagen en zei helemaal niets. Hij kon zich niets van het ongeval herinneren”, vertelt Omer. De volledige gevel vertoont barsten en kraken, betonnen steunpilaren werden losgerukt, de volledige woonkamer lag bezaaid met glas en ook heel wat meubilair sneuvelde. Zelfs de televisie raakte beschadigde door glasscherven. Ook het glas uit de voordeur brak door de trillingen. De brandweer was tot 4.30 uur in de weer met het ruimen van de brokstukken, het stutten van de gevel en het dichttimmeren het grote raam.

Feestje met de werkgever

Volgens de lokale politie Knokke-Heist werd het rijbewijs van de bestuurder voor 15 dagen ingetrokken door alcoholintoxicatie. De man (31) is afkomstig uit de Brugse regio en werkzaam voor een loodgietersbedrijf uit Knokke-Heist. Hij had vrijdagavond samen met de collega’s wat drank verzet en is met de gloednieuwe wagen van zijn werkgever naar huis willen rijden, terwijl de werkgever een taxi nam.

In achteruit en gaspedaal ingedrukt

“De aannemer is zich inmiddels komen excuseren voor wat zijn werknemer heeft aangericht. Dat stellen we op prijs. Opvallend is dat een getuige de wagen een uur eerder al zag staan voor mijn loods, links van het huis. De bestuurder moet in achteruit hebben geschakeld en het gaspedaal volledig hebben ingedrukt. De wagen reed achterwaarts aan hoge snelheid door onze haag en belandde zo in onze woning. Opvallend is dat de gloednieuwe BMW amper beschadigd is, enkel wat blikschade aan de achterkant. Het is bijna ongelofelijk als je de schade aan ons huis ziet. Als dit een uur eerder gebeurd was, zaten wij nog in de zetel en zouden we wellicht niet naverteld hebben”, gaat Omer verder.

Uit eigen zak betalen?

Het wordt ongetwijfeld een dure kwestie voor de veroorzaker van het ongeval, die wellicht zelf mag opdraaien voor de schade. Verzekeraars komen immers niet altijd tussen bij alcohol of dronkenschap achter het stuur. “De gevel herstellen zal geen sinecure zijn, want er is veel structurele schade. Wellicht zullen er grote werken aan te pas moeten komen. We hopen dat we dit nooit meer moeten meemaken”, besluit Omer Bulcke.