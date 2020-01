Bestuurder als bij wonder slechts lichtgewond bij zware klap tegen boom Mathias Mariën

27 januari 2020

17u40 5 Knokke-Heist Rond 15.30 uur maandagmiddag gebeurde in de Westkapellestraat in Knokke-Heist een zwaar ongeval.

Door een nog onbekende reden raakte een wagen, die richting Heist reed, van de baan en raakte daarbij frontaal een boom. De klap was enorm. Als bij wonder raakte de bestuurder slechts lichtgewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval en de takelwerkzaamheden was de Westkapellestraat in beide richtingen voor het verkeer afgesloten. Er waren bij het ongeval geen andere voertuigen betrokken.