Bestelling van vaste bijvriendelijke planten verlengd tot 9 mei Mathias Mariën

05 mei 2020

19u13 0 Knokke-Heist In samenwerking met Houtland Zoemt promoot het gemeentebestuur van Knokke-Heist het aanplanten van bijvriendelijke planten in particuliere tuinen.

Na een eerste oproep werden al ruim 30 pakketjes met 14 planten verkocht. Dat is een mooi resultaat. Maar het streefdoel van de dienst Milieu, Natuur en Landbouw is minstens 50 pakketjes aan de man te brengen. Wegens de coronamaatregelen is het ophaalmoment van 2 mei verplaatst naar 9 mei. Alle informatie over de bestellingen is te vinden via deze link.

Hoe leg je een bloemenborder met bijvriendelijke planten aan?

Als je al een bloemenborder hebt, maak dan nu de inventaris op. Welke planten wil je eruit en wat wil je erin? Plaats voldoende planten bij elkaar zodat het snel dichtgroeit. Maak de bodem vooraf goed los en gebruik compost als grondverbeteraar. Het pakket van Houtland Zoemt kost 22 euro en bestaat uit volgende planten:

• Kattenstaart (2x)

• Chinese bieslook (1x)

• Stijf ijzerhard (1x)

• Koninginnekruid (1x)

• Venkel (1x)

• Wilde margriet (2x)

• Hartgespan (2x)

• Smeerwortel (2x)

• Salie (2x)