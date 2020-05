Beschonken vrouw (35) richt her en der ravage aan en komt pas tot stilstand wanneer voorwiel afbreekt Mathias Mariën

02 mei 2020

10u00 714 Knokke-Heist Een 35-jarige vrouw heeft vrijdagnacht heel wat schade aangericht na een beschonken ritje in Heist. “Uiteindelijk stopte ze toen haar linkervoorwiel helemaal afbrak”, zegt de politie. Viswinkel Depaepe zal wellicht een hele tijd de deuren moeten sluiten.

De vrouw besloot omstreeks 2.30 uur haar wagen te nemen, hoewel ze op dat moment al onder invloed was van alcohol. De dertiger stond geparkeerd op een parking langs de Knokkestraat en vrijwel meteen liep het mis. Ze reed eerst tegen een geparkeerd voertuig, om daarna in de vitrine van viswinkel Depaepe te rijden. De bestuurster veroorzaakte een ravage in de winkel, maar besloot toch haar weg te vervolgen.

Straatmeubilair

De 35-jarige dame sloeg enkele tientallen meter verder de Kursaalstraat in, maar ook daar richtte ze heel wat schade aan. Ze kreeg door haar beschonken toestand geen controle over haar wagen en reed minstens zeven palen van het straatmeubilair en een elektriciteitscabine stuk. Op haar route beschadigde ze ook enkele gevels, al bleef dat gelukkig wel beperkt. Uiteindelijk kwam ze in het midden van de straat tot stilstand toen ze niet meer verder kon door een afgebroken voorwiel. Uit de vaststellingen van de politie bleek al snel dat ze onder invloed was. De ademtest was dan ook positief.

Viswinkel sluiten

Bij viswinkel Depaepe troffen ze een ravage aan. “We zullen wellicht een hele tijd moeten sluiten”, zucht de zaakvoerder. “Tegen de vitrine stonden toonbanken die allemaal naar binnen zijn geworpen. Ook de elektriciteit is beschadigd. Het zijn al moeilijke tijden, dit komt meer dan ongelegen. We proberen de bestellingen zo goed als mogelijk af te werken, maar de winkel weer openen zal nog niet voor meteen zijn.”