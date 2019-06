Beschonken bestuurder (29) richt ravage aan en vlucht te voet weg: 3 wagens uitgebrand, 2 flatgebouwen beschadigd Mathias Mariën

09u56 0 Knokke-Heist Een 29-jarige man heeft dinsdagnacht een ravage aangericht in de wijk Heulebrug in Knokke-Heist. De twintiger reed aan hoge snelheid twee geparkeerde voertuigen aan, waarna alle wagens in brand vlogen. Daarbij raakten ook twee flatgebouwen beschadigd. De chauffeur was onder invloed van alcohol en vluchtte aanvankelijk te voet weg. De politie kon hem thuis oppakken. “Het was een echte vlammenzee”, getuigt één van de bewoners.

‘Sorry wi’, die woorden kreeg de 29-jarige bestuurder dinsdagnacht nog net uit zijn mond toen hij de ravage opmerkte die hij veroorzaakte. Omstreeks 4.30 uur reed de man in Bakboord richting Heistlaan, in de nieuwe wijk Heulebrug, toen het fout liep. In een flauwe bocht ging de twintiger rechtdoor en ramde daarbij twee geparkeerde voertuigen. Door de klap vlogen alle drie de wagens meteen in brand. “Ik zag de vlammen en alarmeerde meteen de brandweer. Het was enorm schrikken”, vertelt An, die in het appartement woont vlak boven waar het ongeval gebeurde.

Vluchtmisdrijf

De bestuurder die de crash veroorzaakte bleef nog even ter plaatse en kon volgens getuigen duidelijk niet meer goed op zijn benen staan. De woorden ‘sorry wi’ vlak na de crash terwijl alles nog in brand stond, vielen dan ook niet in goede aarde. De twintiger besefte korte tijd later wellicht dat hij veel te veel gedronken had en besloot weg te vluchten. Verschillende buurtbewoners hadden hem echter herkend omdat de man ... juist achter het hoekje woont. “Onze diensten hebben de chauffeur uiteindelijk uit zijn woning gehaald", zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. “De man legde een positieve ademtest af en werd gearresteerd. Ook zijn rijbewijs werd ingetrokken. Het parket zal nu verder beslissen wat er met hem gebeurt." Vast staat dat de man een enorme chaos veroorzaakte. Niet alleen brandden drie wagens volledig uit, ook twee flatgebouwen liepen schade op. De brandweer vreesde door de zware brand van de voertuigen even dat ze de gebouwen moesten evacueren, maar zo'n vaart liep het uiteindelijk niet.

Vlammenzee

De bewoners en getroffen eigenaars van de wagens reageren alvast geschokt. “Het was een echte vlammenzee", getuigt Ann. “De hele buurt stond buiten. Zelf herkende ik de chauffeur ook meteen. Gelukkig maar, zo kon de politie hem snel thuis vinden.” Zelf heeft An schade aan haar balkon. Ook verschillende ramen zijn gebarsten en zwartgeblakerd door de hitte van de vlammen. De brandweer kwam woensdagochtend opnieuw ter plaatse om het wegdek te reinigen nadat alle wrakken getakeld werden. Alle bewoners kunnen wel in hun appartement blijven wonen.