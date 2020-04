Beroepscrimineel begint 3 dagen na vrijlating meteen weer in te breken en zit in mum van tijd aan 30 feiten: parket vordert 40 maanden cel Siebe De Voogt

28 april 2020

14u50 1 Knokke-Heist Een 34-jarige Marokkaan riskeert in de Brugse rechtbank een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden voor liefst 30 inbraken en diefstallen. A.A. werd vorig jaar nog veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar begon amper 3 dagen na zijn vrijlating meteen weer in te breken.

“Een hardleerse beroepsdief”. Zo beschreef de procureur A.A. tijdens de zitting dinsdagochtend. De 34-jarige Marokkaan werd op 27 juni vorig jaar in Gent veroordeeld tot 10 maanden cel voor twee inbraakpogingen en heling. Hij zat tot 17 augustus in de gevangenis, maar nam vrijwel meteen weer z'n oude leven op. In de nacht van 20 op 21 augustus was op camerabeelden te zien hoe de man in Vilvoorde aan de haal ging met een fiets. Anderhalve week later sloeg hij hard toe in Knokke-Heist. Hij stal twee fietsen in de kustgemeente en pleegde vijf inbraken in geparkeerde voertuigen. Zes andere inbraken mislukten.

Coronacrisis

Op 18 september probeerde A.A. in Mechelen binnen te breken in een bestelwagen en kort nadien stal hij een fiets in Waregem. Met behulp van bloedsporen en camerabeelden kon de man ook gelinkt worden aan twee voertuiginbraken en negen pogingen daartoe begin oktober in Gent. “De beklaagde huurde kluisjes in de stations van Brussel-Noord en Luik”, vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. “In één troffen we een gps aan die gestolen bleek te zijn uit een vrachtwagen in Mortsel. In totaal konden we deze man linken aan dertig feiten. Hij werd eerder ook al veroordeeld in Italië. Ik vorder 40 maanden celstraf.”

De verdediging drong aan op een straf met uitstel. “Mijn cliënt leerde in het Brusselse hoe hij snel geld kon verdienen", pleitte meester Stijn Roels. “Hij kon gestolen fietsen snel verkopen op de vroegmarkten. Hij begrijpt echter dat hij in een straatje zonder einde zit en wil na zijn vrijlating terugkeren naar zijn ouders in Italië. Al is het nog af te wachten hoe het met hen gaat in de huidige coronacrisis. Daar heeft hij helemaal geen idee van.” Uitspraak volgt op 19 mei.