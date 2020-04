BeNe Ladies Tour, met aankomst in Knokke-Heist, verschuift volledig naar 2021 Mathias Mariën

08 april 2020

09u46 0 Knokke-Heist Omwille van coronaperikelen is dit jaar ook de wielerwedstrijd BeNe Ladies Tour afgelast. In de voorbereiding van deze vierdaagse, die op de kalender staat van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli, wordt deze organisatie momenteel geconfronteerd met te veel onzekerheden. Dit staat een vlotte voorbereiding van de wedstrijd in de weg. Knokke-Heist speelde dit jaar een belangrijke rol

Knokke-Heist zou dit jaar het decor zijn van de slotrit en zou de komende vijf jaar mee de schouders zetten onder het dameswielrennen. Tijdens de komende weken wordt de focus echter noodgedwongen gericht op de editie van 2021. Knokke-Heist kan dan alvast rekenen op de aankomst van een wegrit, later in de dag gevolgd door een tijdrit. Het contract dat de gemeente Knokke-Heist voor deze internationale wielerwedstrijd voor dames ondertekend heeft, loopt nog tot 2024. Het gemeentebestuur had eerder al aangekondigd dat alle grote evenementen voor deze zomer geannuleerd worden.