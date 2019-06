Belgen het zuinigst, Luxemburgers laten het geld rollen: Knokke brengt bestedingsgedrag pér nationaliteit in kaart Mathias Mariën

19 juni 2019

17u27 2 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat een unieke samenwerking aan met telecomprovider Proximus om de bezoekersaantallen én hun bestedingsgedrag in kaart te brengen. Een eerste experiment tijdens het Lichtfestival leverde alvast gedetailleerde resultaten op. Sterker nog: de eerste stappen om gerichte publiciteit te lanceren in ... Luxemburg zijn nu al gezet. “Het doel is om onze evenementen en toeristisch beleid maximaal te benutten”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele.

Meten is weten, dat weten ze in Knokke-Heist als geen ander. Daar willen ze nog meer een ‘smart city’ worden. De gemeente ging een unieke samenwerking aan met Proximus om zowel de bezoekersaantallen als het bestedingsgedrag in kaart te brengen. Het experiment, een nationale primeur, liep tijdens het Lichtfestival 2018-2019. Voor het eerst werden de verrichtingen via de betaalterminals van een van de grote betaalkaart-netwerken gekoppeld aan data van de gemeente en van Proximus. “Die resultaten zijn bijzonder waardevol”, zegt het gemeentebestuur. “Op basis van de financiële gegevens kunnen economische opportuniteiten en toeristische hefbomen in kaart worden gebracht.”

Waardevol voor beleid

De eerste resultaten tonen alvast dat het experiment tot gedetailleerde informatie kan leiden. Uit het onderzoeksrapport van Proximus blijkt dat er van 8 december 2018 tot 6 januari 2019 alleen al met dit betaalnetwerk meer dan 16 miljoen euro werd uitgegeven in de kustgemeente. “Uiteraard zijn alle gegevens geanonimiseerd en de privacy van zaakvoerders en kaarthouders blijft op elk moment gegarandeerd”, zegt schepen van Toerisme Anthony Witteqaele (GBL). Kledij blijkt de belangrijkste sector, goed voor net geen derde van de totale uitgaven, gevolgd door de hotels, restaurants en bars. “Objectieve en precieze data zijn bijzonder waardevol om een beleid uit te stippelen en bij te sturen waar nodig”, aldus Wittesaele. Uit de resultaten komen nog enkele opvallende vaststellingen naar boven. Gemiddeld wordt op zaterdag het meest gespendeerd. In Knokke-Heist zijn alle winkels ook op zondag open, toch ligt de omzet ongeveer 15 procent lager. Die gegevens komen overeen met andere studies waaruit blijkt dat circa 30 procent van het doelpubliek de unieke zondagshopping nog niet kent. Op dinsdag wordt gemiddeld het minst uitgegeven. De drukste bezoekersdag was 30 december 2018, de hoogste omzet werd gegenereerd op 29 december 2018, met meer dan 1,2 miljoen euro omzet via het bestudeerde betaalnetwerk.

Luxemburgers het gulst, Belgen het zuinigst

In totaal waren de Belgische bezoekers in de kerstperiode goed voor bijna 13 miljoen euro. Nederlanders laten 1,7 miljoen euro achter en Duitsers 0,5 miljoen euro. Terwijl een Belg gemiddeld 161 euro uitgeeft, zijn buitenlanders gemiddeld vrijgeviger met 220 euro. Het gulst zijn de Luxemburgers (739 euro), gevolgd door de Zwitsers (439 euro) en de Duitsers (270 euro). Deze onderzoeksresultaten zijn voor het gemeentebestuur bijzonder waardevol om het beleid in de loop van deze legislatuur verder uit te stippelen. Sterker nog: nu al denkt de gemeente na om extra reclame te maken voor de badplaats in Luxemburg. “Uit de gegevens zien we nu eenmaal dat zij enorm veel spenderen. Die publiciteit kunnen we bijvoorbeeld voeren via sociale media of in Luxemburgse treinstations of de luchthaven”, zegt Anthony Wittesaele. “Het doel van dit hele project is om het toerisme en onze evenementen maximaal te benutten.” Knokke-Heist zal dan ook in samenwerking met Proximus op vaste tijdstippen nieuwe metingen uitvoeren over zowel het aantal bezoekers als over de uitgaven. Deze studie vult het Sigfoxnetwerk aan dat sinds 2017 informatie levert op het vlak van verkeer, vuilnisophaling, geluids- en luchtkwaliteit en waterstanden.