Belg crasht met Range Rover vlak over de grens en laat wrak achter in midden van rijbaan Mathias Mariën

23 mei 2020

10u00 182 Knokke-Heist Een Belgische chauffeur heeft vrijdagnacht zijn of haar zwaar beschadigde auto achtergelaten na een eenzijdig verkeersongeval op de Hogeweg tussen Sluis en Aardenburg, net over de grens met Knokke-Heist.



Het ongeval gebeurde even na 1 uur. De Range Rover knalde eerst tegen enkele bomen en raakte daardoor onbestuurbaar. De chauffeur besloot de wagen met Belgische nummerplaat in het midden van de rijbaan achter te laten. De toegesnelde hulpdiensten troffen enkel het zwaar beschadigde voertuig aan. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en wie er in de auto reed op het moment van het ongeval.