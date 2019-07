Bekende antiquair Paul De Grande stelt tentoon in hotel La Réserve Mathias Mariën

19 juli 2019

10u47 4 Knokke-Heist Het bekende hotel La Réserve in Knokke pakt deze zomer uit met een tentoonstelling van antiquair Paul De Grande.

De tentoonstelling loopt tot 18 augustus dagelijks van 16 tot 21 uur. Wie de tentoonstelling wil bezoeken, betaalt 10 euro. Daarvoor krijg je als bezoeker wel heel wat in de plaats. Een ruimte van maar liefst 500 m² is volledig ingericht met kunst en antiek uit de collectie van De Grande, die vooral bekend is van het Vier-programma Stukken van Mensen.