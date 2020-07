Bekend bronzen beeld van Folon teruggeplaatst op strand van Knokke Mathias Mariën

Maandagochtend hebben medewerkers van de dienst Stadsonderhoud bij laag tij het beeld 'La Mer, ce grand sculpteur' van kunstenaar Jean-Michel Folon teruggeplaatst op het strand van Knokke-Heist.

De gemeente liet het beeld eind vorig jaar verwijderen omdat het helemaal bedolven was geraakt onder het zand. Het zittend mannetje is deze keer geplaatst op de golfbreker ter hoogte van de Parmentierlaan. Hier loopt hij minder kans om bij de eerstkomende zandsuppletiewerkzaamheden in 2020-2021 tussen het Zoute en Duinbergen weer onder het zand bedolven te worden.