Bekend bronzen beeld op strand van Knokke bedolven onder zand: gemeentediensten geven Folon begin 2020 nieuw plaatsje Mathias Mariën

21 november 2019

20u21 0 Knokke-Heist Door de recente opspuitingen op het strand van Knokke-Heist werd het bekende bronzen beeld van Jean-Michel Folon nagenoeg helemaal bedolven onder het zand.

Omdat er in 2020 -2021 bijkomende zandsuppletiewerken tussen het Zoute en Duinbergen gepland zijn om de kust te beschermen tijdens stormen, heeft de dienst stadsonderhoud het beeld tijdelijk verwijderd. Het is de bedoeling om het bronzen mannetje te verplaatsen naar het hoogste strandhoofd ter hoogte van de Paul Parmentierlaan. Technici onderzoeken momenteel hoe het beeld het best op de natuursteen kan bevestigd worden. De plaatsing zelf is voorzien in het voorjaar van 2020.