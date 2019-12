Bejaarde man (91) nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis na aanrijding door vrachtwagen aan kerstmarkt Mathias Mariën

19 december 2019

De 91-jarige wandelaar die woensdagavond aangereden werd door een vrachtwagen aan het Alfred Verweeplein in Knokke, ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis.

De bejaarde man liep omstreeks 16.30 uur met zijn wandelstok in de straat, toen een vrachtwagen achteruit reed. De chauffeur had net een levering achter de rug en wou opnieuw vertrekken. Op dat moment liep het 91-jarige slachtoffer daar echter ook, waarna het fout liep. De negentiger kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Het ongeval gebeurde vlakbij de kerstmarkt, waardoor er heel wat aanwezigen waren. Volgens het Brugs parket ligt de man zwaargewond in het ziekenhuis. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld omdat de omstandigheden duidelijk waren.