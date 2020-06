Bedrijfsleider (77) blijft samen met vijf anderen in de cel voor smokkel van liefst 3,2 ton cocaïne Siebe De Voogt

23 juni 2020

14u22 2 Knokke-Heist Willem V. de G. (77), de CEO van een internationaal bedrijf, blijft een maand langer in de cel op verdenking van Willem V. de G. (77), de CEO van een internationaal bedrijf, blijft een maand langer in de cel op verdenking van cocaïnesmokkel . De Brugse raadkamer verlengde ook de aanhouding van zijn 69-jarige echtgenote, zoon en twee andere familieleden. Samen zouden ze minstens 3,2 ton cocaïne ingevoerd hebben met een straatwaarde van 160 miljoen euro.

Speurders stonden voor de deur van de charmante villa van Willem V. de G. (77) in Knokke. Ze sloegen de man in de boeien en namen ook zijn 69-jarige echtgenote mee. Het gerecht verdenkt hen ervan betrokken te zijn bij internationale drugshandel. Via het bedrijf van V. de G. zou er in containers met mangaanerts minstens 3,2 ton cocaïne uit Brazilië naar Nederland en België zijn gesmokkeld. De drugs hebben een straatwaarde van zeker 160 miljoen euro.

Op hetzelfde moment van de huiszoeking in Knokke viel de politie ook binnen in de woning van de 49-jarige zoon van het koppel in het Antwerpse Zoersel. Timothy werd eerder al veroordeeld voor cannabisplantages en was dus een gekende naam in de drugswereld. Ook hij werd gearresteerd. Samen met z'n ouders werd de man aangehouden door de onderzoeksrechter. Ook Veronique (53), de schoonzus van Willem V. de G., en haar zoon Maxim (31), uit Schilde vlogen achter de tralies. Vooral die laatste maakte op sociale media grote sier met dure horloges en sportwagens. De zes verdachten verschenen dinsdagochtend voor de Brugse raadkamer, die hun aanhouding met een maand verlengde. Ze wijzen met een beschuldigende vinger in elkaars richting.