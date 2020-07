Bedrijfsleider (77) blijft in cel na vondst van 3,2 ton cocaïne: “Hij blijft erbij dat hij van niets wist” Siebe De Voogt

17 juli 2020

13u35 1 Knokke-Heist Willem V. de G. (77), de CEO van een internationaal bedrijf, blijft een maand langer in de cel op verdenking van cocaïnesmokkel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Samen met zijn echtgenote, zoon en twee andere familieleden zou hij liefst Willem V. de G. (77), de CEO van een internationaal bedrijf, blijft een maand langer in de cel op verdenking van cocaïnesmokkel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Samen met zijn echtgenote, zoon en twee andere familieleden zou hij liefst 3,2 ton cocaïne ingevoerd hebben. “Mijn cliënt blijft erbij dat hij van niets wist”, zegt Franky Baert, de advocaat van V. de G.

Speurders stonden vorige maand voor de deur van de charmante villa van Willem V. de G. (77) in Knokke. Ze sloegen de man in de boeien en namen ook zijn 69-jarige echtgenote mee. Het gerecht verdenkt hen ervan betrokken te zijn bij internationale drugshandel. Via het bedrijf van V. de G. zou er in containers met mangaanerts minstens 3,2 ton cocaïne uit Brazilië naar Nederland en België zijn gesmokkeld. De drugs hebben een straatwaarde van zeker 160 miljoen euro.

Niet op de hoogte

Op het moment van de huiszoeking in Knokke viel de politie ook binnen in de woning van de 49-jarige zoon van het koppel in het Antwerpse Zoersel. Timothy werd eerder al veroordeeld voor cannabisplantages en was dus een bekende naam in de drugswereld. Ook hij werd gearresteerd. Samen met z’n ouders werd de man aangehouden door de onderzoeksrechter. Ook Veronique (53), de schoonzus van Willem V. de G., en haar zoon Maxim (31) uit Schilde vlogen achter de tralies. Vooral die laatste maakte op sociale media grote sier met dure horloges en sportwagens.

De zes verdachten verschenen vrijdagmorgen opnieuw voor de Brugse raadkamer. De aanhouding van V. de G., zijn echtgenote en zoon werd met een maand verlengd. De behandeling van de zaak tegen de twee andere verdachten werd op vraag van de verdediging met een week uitgesteld. Willem V. de G. blijft intussen elke betrokkenheid ontkennen. “Hij blijft erbij dat hij niet wist dat er zich cocaïne in die container bevond", zegt zijn advocaat Franky Baert. “Zijn verblijf in de gevangenis begint nu wel te wegen.”