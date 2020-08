Beachbar Lichttorenstrand gaat weer open: alle crewleden testen negatief op coronavirus Bart Huysentruyt

05 augustus 2020

11u17 0 Knokke-Heist Goed nieuws voor de Knokse strandbar Lichttorenstrand: de zaak gaat vandaag weer open.

Alle crewleden van de beachbar hebben negatief getest op het coronavirus. De zaak sloot dinsdag de deuren nadat gebleken was dat een jobstudente positief had getest op Covid-19. Voor de zaakvoerder Kevin Caes was dan een kleine ramp. “We begrijpen dat we in een nieuwe wereld leven en met dit soort zaken moeten omgaan. Gelukkig bleef de sluiting beperkt tot dinsdag. We kunnen met een gerust hart onze klanten veilig ontvangen vanaf woensdag. Zo pikken we de mooie dagen mee.”