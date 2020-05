Ballerina’s van Le Cygne oefenen in openlucht Mathias Mariën

30 mei 2020

07u40 0 Knokke-Heist Een opvallend zicht in de tuin van cultuurcentrum Scharpoord: balletschool Le Cygne hernam er deze week de lessen, na twee maanden. De leerlingen oefenden plié en lenigheid in de openlucht.

De danslessen liggen, net zoals de rest van het land, stil sinds 13 maart. Maar onlangs maakte de Nationale Veiligheidsraad bekend dat sportlessen weer kunnen, maar dan in beperkte groepen en in openlucht. Het is een hele uitdaging voor de balletgroep, maar toch waagden ze zich aan dit experiment buiten.



Alle maatregelen in verband met social distancing en beperking van aantal deelnemers worden door de dansers in acht genomen. De eerste reacties waren alvast heel positief.