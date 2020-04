Bakkerijen in Knokke-Heist willen honderden ijsjes schenken aan ziekenhuis Mathias Mariën

02 april 2020

08u23 0 Knokke-Heist Bakkerijen Soetaert en Lefevere uit Knokke-Heist willen 850 ijsjes schenken aan het AZ Zeno. De bakkers slaan de handen in elkaar om de zorgverleners in tijden van corona een hart onder de riem te steken. “En ook de getroffen ijsleverancier vaart er wel bij”, klinkt het bij de bakkers.

Met het initiatief willen bakkerijen Soetaert en Lefevere verschillende sectoren steunen. Enerzijds wordt het zorgpersoneel van AZ Zeno in Knokke-Heist en Blankenberge zo een momentje van ontspanning gegund, maar tegelijk is een bestelling van 850 ijsjes mooi meegenomen voor de ijsjesleverancier, die ook getroffen wordt door de coronacris. Klanten kunnen in de bakkerijen van Soetaert en Lefevere voor 1,5 euro een ijsje doneren aan een dokter, verpleegster of iemand anders van het zorgpersoneel.

Koelbox

Het aantal van 850 ijsjes is niet lukraak gekozen, maar staat gelijk met het aantal zorgverleners in de campussen van Knokke-Heist en Blankenberge. Door de federale maatregelen moet ook de levering van de ijsjes strikt verlopen. De leverancier gaat de ijsjes afzetten in een soort koelbox. Die wordt dan opgeslagen in een aparte ruimte waardoor elk personeelslid een ijsje kan krijgen. Klanten kunnen terecht in vier winkels: drie bakkerijen van Lefevere in Knokke, Duinbergen en Heist en eentje van Soetaert in Heist.