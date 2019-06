Bad van 60 m² op het strand voor eerste editie BK Skimboarden Mathias Mariën

13 juni 2019

08u35 0 Knokke-Heist Op zaterdag 6 juli organiseert Surfers Paradise in samenwerking met Skimzone Belgium de allereerste editie van de Belgische kampioenschappen skimboarden op het strand van Knokke.

Opwarmen en kwalificaties starten vanaf 10 uur. De finales zijn voorzien vanaf 15 uur. Speciaal voor de gelegenheid komt er een skimpool op het strand van 20 op 3 meter, waarin een laagje water aangebracht wordt. De wedstrijd bestaat uit het uitvoeren van flat tricks en het nemen van een obstakel zoals een flatbox of kicker in de skimpool. De jury bestaat uit een panel van deskundige skimboarders , waaronder de wereldtopper Max Vanleeuwen uit Nederland, die eveneens een demo komt brengen. Iedere skimboarder krijgt meerdere runs, waarna de jury oordeelt wie naar de finale mag.

Skimboard

Een skimboard is een op maat gemaakte plank met specifieke vorm en houten kern die gebruikt wordt om vlak aan de waterlijn een aantal meter vooruit te glijden op het dunne laagje water, en eventueel ook een aankomende golf te nemen. De skimboarder zelf moet dus een kort sprintje trekken op het harde zand, dan op het juiste moment de skimboard op deskundige manier voor zich uitgooien op het water, om er een fractie later met beide voeten op te springen en ettelijke meters verder te glijden. Skimboarden wordt overal ter wereld beoefend en is een goeie oefening voor surfers, snowboarders, skateboarders en wakeboarders, terwijl het ook je conditie en evenwichtsgevoel op punt houdt.

Deelnemen vanaf 5 jaar

Leuk is ook dat je kan deelnemen vanaf 5 jaar in de speciale “kids” categorie tot 7 jaar. Dan is er categorie 3 met 8 tot 11 jarigen , categorie 2 met 12 tot 16 jarigen en categorie 1 vanaf 16 jaar. Alle deelnemers krijgen een herinneringsmedaille en voor de winnaars zijn er exclusieve tricolor skim t-shirts, alsook skimboards, wakeboardbeurten, en vele andere prijzen. Voorafgaandelijk inschrijven is aangeraden want de plaatsen zijn gelimiteerd en kost 10 euro per deelnemer. Inschrijven kan via szb@outlook.be met vermelding van naam, voornaam en categorie.