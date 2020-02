AZ Zeno organiseert infosessies over coronavirus: “Antwoord bieden op talloze vragen” Mathias Mariën

27 februari 2020

17u20 2 Knokke-Heist Het AZ Zeno – met vestigingen in Knokke, Blankenberge en Maldegem – organiseert drie infosessies over het coronavirus. “We merken dat er zowel bij patiënten, bezoekers als eigen personeel heel wat vragen zijn. We willen daar op die avonden zoveel mogelijk antwoorden op geven”, zegt communicatieverantwoordelijke Julie De Waele.

Breekt het Coronavirus straks bij ons uit? Zal het vanzelf weer verdwijnen deze zomer? Hoe groot is de kans dat ik het krijg? Wie heeft een verhoogd risico op overlijden bij een besmetting met het virus? Kan ik mij laten vaccineren? Moet ik een masker dragen als ik de straat op ga? Moet ik mijn reis naar het zuiden annuleren? Hoe is het ziekenhuis voorbereid op patiënten met een mogelijke coronavirus-besmetting? Het is maar een greep uit de vele vragen die het ziekenhuis de jongste dagen te verwerken kreeg. Om daarop te anticiperen, worden op de drie campussen infosessies gegeven.

“Het team infectiepreventie en -beheersing zal een antwoord geven tijdens de infosessies die op 3 en 5 maart worden georganiseerd. De sessies zijn vrij toegankelijk voor alle medewerkers, artsen, patiënten, bezoekers, zorgverleners en geïnteresseerden op de campussen Knokke-Heist, Blankenberge en Maldegem. Inschrijven hoeft niet”, klinkt het bij het ziekenhuis.

3 maart in campus Knokke-Heist , auditorium De Bolle

Zes sessies/herhalingen om 11 uur - 11.30 uur - 12 uur - 12.30 uur - 13 uur - 13.30 uur.

5 maart in de cafetaria van campus Blankenberge

Vier sessies/herhalingen om 14 uur - 14.30 uur - 15 uur - 15.30 uur.

5 maart in campus Maldegem

Drie sessies/herhalingen om 18 uur - 19uur - 20 uur.

