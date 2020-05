AZ Zeno laat opnieuw bezoekers toe, maar er zijn beperkingen Mathias Mariën

30 mei 2020

07u33 0 Knokke-Heist Goed nieuws voor patiënten van het AZ Zeno in Knokke-Heist en Blankenberge: het ziekenhuis laat vanaf 2 juni opnieuw bezoekers toe. Ze hebben een toegangspas nodig en kunnen die aan de centrale balie afhalen.

Per patiënt wordt een bezoeker toegelaten. Langskomen kan op woensdag en zondag tussen 14 en 18 uur in Knokke-Heist en tussen 14 en 16 uur in Blankenberge. Bezoekers moeten een mondmasker dragen en mogen een uur in de kamer van de patiënt blijven. De handen ontsmetten en temperatuur meten bij het binnenkomen, zijn essentieel. Wie de laatste twee weken symptomen van corona had, moet thuisblijven. “Onze deuren gaan iets meer open, maar de veiligheid van patiënten en medewerkers blijft centraal staan”, klinkt het.