AZ Zeno bundelt betrouwbare en praktische info rond het coronavirus in een app Mathias Mariën

07 april 2020

10u50 0 Knokke-Heist Om de patiënten en de bevolking zo goed als mogelijk te informeren tijdens de coronacrisis, werd de Patient Journey App van AZ Zeno, met campussen in Knokke-Heist en Blankenberge, aangevuld met een zorgpad over COVID-19.

“Naast correcte en betrouwbare informatie rond het virus geven we concrete antwoorden op vragen met betrekking tot de werking en geldende richtlijnen in AZ Zeno. Wanneer kom ik best naar spoed, mag ik een naaste bezoeken of kan ik nog op consultatie komen met mijn kindje? In de app vindt u een antwoord op al deze vragen”, klinkt de uitleg.

“Dagelijks worden we overspoeld met nieuwe informatie rond het coronavirus. Helaas zijn niet alle berichten betrouwbaar. Met de app biedt AZ Zeno een betrouwbare bron, makkelijk te raadplegen via je smartphone. De informatie bestaat enerzijds uit specifieke info over de huidige werking van het ziekenhuis. Voor algemene en nationale info verwijst de app naar externe, betrouwbare websites”, zegt Bart Dewaele, directeur zorg in AZ Zeno. Je kan de app ‘AZ Zeno’ heel gemakkelijk downloaden via de playstore of app store van je GSM. Vervolgens kies je de behandeling ‘Corona-19 en de maatregelen in AZ Zeno’ en alle betrouwbare en nuttige informatie is dagelijks binnen handbereik. In enkele dagen tijd werd de app al meer dan 300 keer gedownload. De app is een samenwerking met Patient Journey app. Naast het zorgpad over corona vind je er ook een zorgpad over knie- en heupprothese. In de toekomst zullen nog andere zorgpaden aan de app worden toegevoegd.