Automobilist knalt onder invloed tegen bestelwagen, 29-jarige vrouw overleeft klap niet Jelle Houwen

07 juli 2019

14u48 226 Knokke-Heist Een 29-jarige vrouw uit Knokke is zondagochtend in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die ze had opgelopen bij een zwaar ongeval zaterdagnacht om 2.45 uur op de Natiënlaan in Damme.

Een 24-jarige bestuurder uit Damme reed met zijn BMW vanuit Knokke in de richting van Damme. In Lapscheure ging het mis. Volgens getuigen zou de jongeman tegen hoge snelheid gereden hebben bij het verlaten van Knokke en is hij achteraan ingereden op een kleine bestelwagen. Dat voertuig ging drie keer over de kop, maar die bestuurder raakte slechts lichtgewond.

De BMW ging echter aan het tollen, ging van de weg af en belandde tegen een duiker in de gracht. De bestuurder raakte slechts lichtgewond, maar zijn vriendin raakte levensgevaarlijk gewond. De brandweer kwam de jonge vrouw uit het wrak bevrijden. Deze ochtend om 6 uur is ze overleden in het ziekenhuis.

Het parket meldt dat de jonge bestuurder een positieve ademtest aflegde. Hij is voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt. Het parket stelde een deskundige aan die het ongeval onderzoekt. De Natiënlaan was lange tijd afgesloten. Ook het wegdek moest nog gereinigd worden.