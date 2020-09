Auto rijdt woning binnen in Westkapellestraat Bart Boterman

05 september 2020

10u23 8 Knokke-Heist In de Westkapellestraat in Knokke-Heist is vrijdagnacht rond 2 uur een spectaculair ongeval gebeurd. Een BMW die uit de richting van Heist kwam, crashte er tegen hoge snelheid tegen een woning. De bewoners lagen in bed toen ze een enorme klap hoorden.

“Ik dacht eerst aan een aanslag en durfde mijn bed niet uit”, reageerde de zwaar geschrokken bewoonster eventjes na de crash. Want toen de bewoners beneden kwamen, zagen ze pas wat voor ravage de crash had veroorzaakt had. Het raam sneuvelde, de zonnewering kwam los en de gevel kwam deels naar beneden. Binnen lagen heel wat brokstukken.

Het voertuig was eerst nog door een haag en de voortuin gereden om dan achterwaarts tegen de gevel te belanden. De brandweer en takeldienst kwamen ter plaatse om het huis te stutten en de wagen, die deels in de woning stond, te takelen. De bestuurder van de wagen kwam er als bij wonder zonder kleerscheuren vanaf. De politie deed de vaststellingen.