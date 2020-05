Asfalteringswerken in Knokkestraat Mathias Mariën

25 mei 2020

08u45 0 Knokke-Heist Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei zullen er ter hoogte van de nieuwe ovonde in de Knokkestraat asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Tijdens de duur van deze werkzaamheden wordt er tussen de Vissersstraat en de Noordstraat de helft van de rijbaan als werfzone ingenomen. Over de nog vrije helft van de rijbaan is het verkeer maar in één richting, namelijk in de richting van Zeebrugge, toegelaten. Het fietsverkeer is nog in de beide rijrichtingen mogelijk zijn.