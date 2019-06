Art Knokke-Heist op 29 en 30 juni Mathias Mariën

26 juni 2019

16u17 0 Knokke-Heist De 26ste editie van ART Knokke-Heist vindt dit weekend plaats en belooft heel wat goeds. Met werken van kunstenaar Keith Haring, regisseur Orson Welles en industrieel ontwerper Alvar Aalto staan opnieuw bijzondere artiesten en creaties in de schijnwerpers.

Met de ART-brochure in de hand wandel je tijdens het weekend van 29 en 30 juni moeiteloos tot bij één van de 45 deelnemende kunstgaleries. En er is meer want in een select aantal tekent de kunstenaar zelf persoonlijk present voor een inspirerende babbel. ART Knokke-Heist brengt niet alleen een illustratie van diverse kunststromingen van klassieke kunst, over Pop Art tot Modern Art maar ook een gevarieerd aanbod van beeldhouwkunst, schilderkunst en fotografie.

Sculpture Link en ART Tour

Tijdens de zomermaanden zijn er in Knokke-Heist nog tal van evenementen waaronder de kunstroute van Sculpture Link. Of ART Tour waar je met een XXL Citymobiel de culinaire en artistieke van Knokke-Heist ontdekt. Kunst behoort dan ook tot een van de onmisbare ingrediënten en biedt naast shoppen, natuur en gastronomie dé ultieme beleving in Knokke-Heist. Knokke-Heist en kunst: de ideale combinatie.

Praktische informatie

De ART-brochure is gratis te verkrijgen in de toerismekantoren van Knokke-Heist. Of je kan de brochure downloaden via www.myknokke-heist.be/nl/publicaties.