Apart medisch triagecentrum in Knokke-Heist voor mogelijke coronapatiënten Mathias Mariën

21 maart 2020

19u42 0 Knokke-Heist Sinds donderdag worden bewoners van Knokke-Heist die mogelijk besmet zijn met het coronavirus door huisartsen doorgestuurd naar een apart triagecentrum. Dit kan enkel na telefonisch contact met de huisarts. “Het is dus niet zo dat mensen op eigen initiatief naar dit triagecentrum kunnen stappen”, zegt het gemeentebestuur.

Het centrum in Knokke-Heist is er gekomen om te vermijden dat veel mensen meteen naar het ziekenhuis of de huisarts trekken en daar andere mensen besmetten. Dankzij het medisch triagepunt kunnen personen die vermoedelijk besmet zijn in de veiligst mogelijke omstandigheden onderzocht worden. De huisartsen bepalen daar dan wie er thuis kan verzorgd worden en wie best gehospitaliseerd wordt.

Eerst contact opnemen met de huisarts

Mensen die symptomen hebben van het coronavirus, mogen niet naar de huisarts of het ziekenhuis gaan. De patiëntenstroom moet absoluut gescheiden blijven want de kans dat ze andere mensen besmetten is te groot. Daarom moeten zij eerst bellen naar de huisarts. Het is je huisarts die beslist of je thuis kan blijven om uit te zieken, of dat je naar een triagecentrum moet voor onderzoek. Mensen zonder doorverwijzing zullen dan ook onmiddellijk teruggestuurd worden.

Het triagecentrum werd donderdag in gebruik genomen en kwam er door een samenwerking tussen de huisartsen en het gemeentebestuur. De huisartsen nemen een beurtrol op om het centrum te bemannen. Daar liggen ook voldoende mondmaskers en ander beschermingsmateriaal zodat ze hun taak in de meest veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.

