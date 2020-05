Anthony Wittesaele vertegenwoordigt Knokke-Heist op fysieke afspraken als ‘coronaschepen’: “Net zelf hersteld van het virus” Mathias Mariën

01 mei 2020

15u43 10 Knokke-Heist Schepen van Toerisme en Strand Anthony Wittesaele zal de komende tijd Knokke-Heist vertegenwoordigen op alle fysieke vergaderingen waarop een afgevaardigde van de kustgemeente wordt verwacht. De schepen raakte een tijdje geleden besmet met het coronavirus en heeft dus in principe een bepaalde immuniteit opgebouwd. “Ik doe het met plezier”, zegt Wittesaele.

Het virus kreeg de schepen flink te pakken, maar na enkele weken is Anthony Wittesaele (GBL) stilaan weer de oude. Woensdag was hij als vertegenwoordiger voor Knokke-Heist aanwezig op het kustburgemeestersoverleg. Burgemeester Leopold Lippens neemt in deze tijden geen risico’s meer, ook gelet op zijn medische achtergrond, waardoor Wittesaele de komende tijd tot ‘coronaschepen’ is uitgeroepen. “Bij fysieke afspraken zal ik aanwezig zijn”, bevestigt de schepen. “In principe heb ik nu een bepaalde immuniteit opgebouwd en loop ik minder risico om besmet te raken”, legt Wittesaele uit.

Burgemeester Lippens volgt alles virtueel mee en volgt de situatie dus wel nog altijd van nabij op. Ook Knokke-Heist is ondertussen volop bezig met het bepalen van een strategie voor de zomer, die op 11 mei zal voorgelegd worden op het volgende overleg van de kustburgemeesters.