Anouk Matton - beter bekend als mevrouw Dimitri Vegas - draait plaatjes op strand van Knokke Mathias Mariën

14 juli 2019

17u46 2 Knokke-Heist Hoog bezoek op het strand van Knokke afgelopen weekend: niemand minder dan Anouk Matton kwam er plaatjes draaien op strandbar La Plage Beachclub.

De vrouwelijke dj is momenteel volop naam aan het maken voor zichzelf, maar is vooral bekend als de wederhelft van Dimitri Vegas. De uitbater van de Knokse strandbar slaagde erin Matton te strikken voor een dj-set. Het gebeuren draaide uit op een gigantisch succes. De ingang was dan ook gratis, wat resulteerde in een overvolle strandbar. Zowel de bezoekers, de uitbater als Anouk Matton zelf waren achteraf in de wolken over het optreden.