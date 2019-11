Exclusief voor abonnees Alternatieve genezer riskeert vijf jaar cel: “Hij beloofde terminale kankerpatiënt nog dertig jaar leven, negen maanden later stierf hij. Het is een kwakzalver” Mathias Mariën Koen Baten

13 november 2019

10u54 36 Knokke-Heist Een 61-jarige ‘alternatieve genezer’ riskeert vijf jaar cel voor oplichting van een terminale man uit Ninove. Geert V. beloofde de man die aan kanker leed dat hij nog 30 jaar zou leven dankzij een alternatieve behandeling met een fiks prijskaartje. Zijn belofte? De tumoren zonder operatie verwijderen uit het lichaam. Enkele maanden later stierf de man toch. “We hebben te maken met een kwakzalver die mensen die ten einde raad zijn oplicht”, sprak de procureur streng.

“Ik een kwakzalver? Helemaal niet. Ik geloof 100 procent in mijn methode en manier van werken.” Geert V. ziet zichzelf als een ‘heilpraktiker’ en was zich woensdagochtend van geen kwaad bewust in de Brugse rechtbank. De 61-jarige man uit Knokke vraagt resoluut de vrijspraak en ontkent dat er sprake is van oplichting.

Genezen zonder opereren

Nochtans is het Openbaar Ministerie een andere mening toegedicht. “Hij belooft mensen met ziektes te genezen. Eigenlijk is het een kwakzalver, een ander woord is er niet voor. Iemand met een spierziekte liet hij geloven op korte termijn weer over een muur te kunnen springen. Kankertumoren zou hij dan weer zonder operatie verwijderen. Totaal ongeloofwaardig”, aldus de procureur. De ‘kwakzalver’ riskeert tot vijf jaar cel.

Peggy Allaer, de weduwe van slachtoffer Frederic uit Ninove, was niet aanwezig op de zitting, maar is behoorlijk kwaad op V. “Hij heeft geld afgetroggeld van mensen die in een zwakke positie zaten. Hij praatte alles goed en heeft zo lang geprofiteerd, en niet alleen van ons. Ik ben enorm kwaad en het is goed dat ik niet naar de zitting ben geweest vandaag", zegt Peggy.

