Alternatieve genezer riskeert vijf jaar cel: “Beloofde terminale kankerpatiënt nog dertig jaar leven, negen maanden later stierf hij. Het is een kwakzalver” Mathias Mariën

13 november 2019

10u54 1 Knokke-Heist Een 61-jarige ‘alternatieve genezer’ riskeert vijf jaar cel voor oplichting van een terminale man. Geert V. beloofde de man die aan kanker leed dat hij nog 30 jaar zou leven dankzij een alternatieve behandeling met een fiks prijskaartje. Zijn belofte? De tumoren zonder operatie verwijderen uit het lichaam. Enkele maanden later stierf de man toch. “We hebben te maken met een kwakzalver die mensen die ten einde raad zijn oplicht”, sprak de procureur streng.

“Ik een kwakzalver? Helemaal niet. Ik geloof 100 procent in mijn methode en manier van werken.” Geert V. ziet zichzelf als een ‘heilpraticer’ en was zich woensdagochtend van geen kwaad bewust in de Brugse rechtbank. De 61-jarige man uit Knokke vraagt resoluut de vrijspraak en ontkent dat er sprake is van oplichting.

Nochtans is het Openbaar Ministerie een andere mening toegedicht. “Hij belooft mensen met ziektes te genezen. Eigenlijk is het een kwakzalver, een ander woord is er niet voor. Iemand met een spierziekte liet hij geloven op korte termijn weer over een muur te kunnen springen. Kankertumoren zou hij dan weer zonder operatie verwijderen. Totaal ongeloofwaardig”, aldus de procureur. De ‘kwakzalver’ riskeert tot vijf jaar cel.

Johan Museeuw en Arafat genezen

V. is al meer dan twintig jaar actief met zijn alternatieve geneeskunde. Opvallend is dat hij geen officiële praktijk, noch een website heeft. Zijn patiënten kwamen en komen in contact ‘via via’. In februari 2017 kreeg hij zo een zestiger uit Ninove over de vloer. Terminale kanker was het verdict van de klassieke geneeskunde. “Net zoals heel wat mensen in zo’n situatie ging hij op zoek naar manieren om zijn leven te redden”, zegt de advocaat van de weduwe. “Op die manier kwam hij bij V. terecht.”

Wat daar gebeurde, tart bijna alle verbeelding. Geert V. beloofde de terminale patiënt nog dertig jaar te zullen leven. “Ik heb zelfs Johan Museeuw, Yasser Arafat en Kadhafi geholpen en genezen”, haalde hij volgens de verklaringen van het slachtoffer aan. Net zoals al zijn patiënten zakte de zestiger uit Ninove af naar een landgoed in Frankrijk, waar hij een week verbleef. “Hij beweerde de tumoren te kunnen verwijderen zonder operatie. Massagetechnieken zouden de kanker doen verdwijnen”, pleitte meester Sander Anckaert namens de weduwe, die zich burgerlijke partij stelt. Daarbovenop moest de kankerpatiënt ook medicijnen nemen, die 100 euro per flesje kostten. “Uit toxicologisch onderzoek bleek dat gedenatureerde alcohol te zijn die hij in Sluis haalde”, aldus meester Anckaert. “Aanvankelijk was de man van mijn cliënte wel tevreden. Euforisch zelfs. Hij dacht écht dat die man hem had genezen.”

Eenmaal thuis volgde echter het keiharde verdicht: nieuw onderzoek bij de dokters toonde aan dat de tumoren helemaal niet verdwenen waren. Sterker nog: de waarden waren fiks gestegen. In januari 2018 stierf het slachtoffer uiteindelijk aan de ziekte. In de tussentijd had de man al klacht ingediend, waardoor een onderzoek werd opgestart naar oplichting.

Ik heb die man met terminale kanker zeker niet opgelicht. Weet je, uiteindelijk heeft hij nog negen maanden geleefd terwijl hij terminaal was verklaard. Ik vraag me af: in welke mate heb ik daar een aandeel in? Geert V.

Niet-traceerbare kruiden

De ‘kwakzalver’ liet zich vertegenwoordigen door meester Jan Leysen, die resoluut voor de vrijspraak gaat. “We betwisten zeker niet dat mijn cliënt een alternatieve genezer is. Maar dé hamvraag is: is hij een oplichter? Dat ontkennen we ten stelligste. Mijn cliënt gelooft honderd procent in zijn methodes. Er zijn ook heel wat mensen die een verklaring aflegden dat ze wél zijn geholpen door de behandeling”, aldus meester Leysen.

Geert V. richtte zich dan ook op een breed gamma patiënten: van een te hoge cholesterol tot darmklachten over kanker. Hij is overtuigd iedereen te kunnen helpen. V. zelf liet zich opmerken toen hij aan het woord kwam. “Ik heb die man met terminale kanker zeker niet opgelicht. Weet je, uiteindelijk heeft hij nog negen maanden geleefd terwijl hij terminaal was verklaard. Ik vraag me af: in welke mate heb ik daar een aandeel in? Ik heb enkel de bedoeling mensen te helpen. En ja, ik geloof 100 procent dat ik tumoren kan verwijderen zonder operatieve ingreep. Dat ik nepmedicijnen verkoop, ontken ik ook. Er zitten heel wat helende kruiden in, maar de dosissen zijn zodanig laag dat ze niet traceerbaar zijn”, aldus V., die zijn patiënten ook ‘Arkjes’ probeerde te verkopen voor 6.000 euro. Die moesten de mensen in huis hangen om negatieve energie weg te halen. Volgens V. draait alles namelijk rond een elektromagnetisch veld.

Zijn advocaat Jan Leysen duidde de behandeling nog wat extra. “Hij geeft de mensen moed en schept een sfeer waarin ze zich goed voelen. Mijn cliënt gebruikt als het ware de kracht van de suggestie. Nogmaals: hij gelooft zelf dat hij die mensen kan genezen. Van bedrieglijk opzet is dus geen sprake.” De rechtbank doet uitspraak op 11 december.