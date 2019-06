Alle gemeentelijke informatie voortaan in TAM-TAM Knokke-Heist Mathias Mariën

17 juni 2019

21u32 0 Knokke-Heist De tweemaandelijkse stadskrant KH Nieuws is aan zijn laatste editie toe. Alle gemeentelijke informatie lees je vanaf woensdag 19 juni 2019 in het vernieuwde advertentieblad TAM-TAM Knokke-Heist.

In de laatste uitgave van KH Nieuws die vrijdag 21 juni in de bus valt, worden de lezers er attent op gemaakt dat ze voortaan hun brievenbus in de gaten moeten houden om de vernieuwde TAM-TAM Knokke-Heist te (her-)ontdekken. Het gemeentebestuur sloot met de uitgever van het blad hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af die heel wat voordelen biedt.

Wekelijks in de bus

KH Nieuws verscheen tweemaandelijks. TAM-TAM Knokke-Heist krijg je elke week in de bus, waardoor het gemeentebestuur inwoners en bezoekers voortaan veel sneller kan informeren over het reilen en zeilen in de gemeente. Het gemeentebestuur doet dit al dagelijks via diverse digitale nieuwsbrieven en sociale media, maar nu kan het dus ook via een extra gedrukt kanaal snel boodschappen verspreiden. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat zij ook die mensen voldoende informeert die ze digitaal niet of minder vaak bereikt.

Ruimer bereik

Net als KH Nieuws wordt TAM-TAM Knokke-Heist bus-aan-bus bedeeld, maar dat zal niet enkel in Knokke-Heist zijn. Ook in enkele buurgemeenten (Damme, Zeebrugge en Maldegem) en West-Zeeuws-Vlaanderen zal de nieuwe TAM-TAM Knokke-Heist verschijnen. Bovendien staan op heel wat locaties displays waar je het advertentieblad kunt meenemen, waardoor de gemeente een veel ruimere doelgroep kan bereiken.

Kwaliteitsinjectie

Dankzij de inhoudelijke samenwerking met het gemeentebestuur zal het medium een kwaliteitsinjectie krijgen. Een opfrissing van de lay-out en een betere kwalitatieve papiersoort zullen het advertentieblad mee naar een hoger niveau tillen en dat is uiteraard ook voor de adverteerders interessant. Zo hebben de lokale handelaars een mooi en kwalitatief informatie- en advertentieblad ter beschikking om hun zaak op een betaalbare manier te promoten. De samenwerking is dus ook voor de lokale economie in Knokke-Heist een opsteker.