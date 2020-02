Alle culinaire adresjes van Knokke-Heist en omgeving in één brochure Mathias Mariën

11 februari 2020

15u10 0 Knokke-Heist In Knokke is de elfde uitgave van ‘Toprestaurants Knokke-Heist en omgeving 2020' voorgesteld. De unieke brochure bundelt alle toprestaurants uit de ruime omgeving rond Knokke-Heist. “Ook al vind je tegenwoordig veel op Google, dit boekje biedt zeker een meerwaarde”, glimlacht burgemeester Leopold Lippens.

“Knokke-Heist heeft de voorbije jaren in België en ver daarbuiten een bijzonder sterke culinaire reputatie opgebouwd en is absolute koploper op vlak van gastronomie. Dit bewijzen nogmaals de uitzonderlijke resultaten in de smaakvolle brochure: 18 Michelinsterren verdeeld over 15 restaurants, alsook bijna honderd culinaire adressen geselecteerd door Michelin & Gault&Millau”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (GBL).

Concreet zijn in het boekje restaurants opgenomen in een straal van 25 kilometer rond de kustgemeente. Wie interesse heeft, kan een brochure vragen bij de dienst Toerisme Knokke-Heist. Er zijn 20.000 exemplaren gedrukt.