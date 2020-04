Albanezen aan grenscontrole betrapt met cannabis, grote geldsom en diverse gsm’s in voertuig Mathias Mariën

10 april 2020

12u20 0 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist heeft tijdens een grenscontrole drie Albanezen betrapt die verdovende middelen op zak hadden.

De twee dertigers en veertiger liepen tegen de lamp tijdens een avondgrenscontrole in de Sluisstraat in Knokke-Heist. De mannen beweerden in Terneuzen bloem en aardappelen te hebben gekocht, maar bij de controle van hun wagens trof de politie ook 111 gram cannabis, een grote geldsom en verschillende gsm’s aan. De verdachten zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van handel in verdovende middelen en witwaspraktijken. Het onderzoek loopt.