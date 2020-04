Al 1.023 handelaars in Knokke-Heist ontvingen hinder- en compensatiepremie: “Toont aan hoezeer gemeente getroffen is” Mathias Mariën

30 april 2020

10u42 0 Knokke-Heist Vlaanderen ondersteunt lokale handelaars tijdens deze coronacrisis via de hinderpremie en de compensatiepremie. In Knokke-Heist vroegen de afgelopen weken 1.023 handelaren de hinderpremie van 4.000 euro aan én ze ontvingen deze ondertussen. Dit is goed voor een bedrag van meer dan 4 miljoen euro.

Het aantal toegekende premies voor handelaren in Knokke-Heist is heel hoog. Slechts 10 Vlaamse steden (zoals Antwerpen, Gent, Brugge) hebben meer goedgekeurde aanvragen. Het toont aan hoezeer de gemeente getroffen is. Het geeft ook aan in welke mate de handelaren de weg gevonden hebben naar de premies. Dankzij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), hun boekhouder, de berichten van de gemeente en sociale media werden de handelaren op de hoogte gebracht van de genomen maatregelen. Zo wordt ervoor gezorgd dat iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft.

Gemeenteraadslid Bert De Brabandere, die de cijfers opvroeg, legt uit. “Bij aanvang van het zomerseizoen hebben door de coronacrisis enorm veel winkels en ondernemers in Knokke-Heist hun deuren verplicht moeten sluiten. Dat was en is een harde noot om kraken, maar het is nodig gezien deze ongeziene gezondheidscrisis. Het is goed om te zien dat veel van deze ondernemers in deze moeilijke tijden beroep kunnen doen op de verschillende overheden. Dank aan Vlaams minister Hilde Crevits, de Vlaamse regering en VLAIO om op heel korte termijn middelen vrij te maken en uit te betalen om zo onze handelaren te ondersteunen”, zegt De Brabandere.