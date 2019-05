AGSO Knokke-Heist maakt soept voor goede doel Mathias Mariën

27 mei 2019

09u38 0 Knokke-Heist Het personeel van het AGSO Knokke-Heist ondersteunt met de verkoop van huisgemaakte soep het project van de vzw SuperKrachtig Lekker.

Deze vzw staat kinderen en hun gezin bij in hun gevecht tegen kanker of een levensbedreigende ziekte. Ze doen dit door in te zetten op het voedingsaspect en een evenwichtige eetbeleving. Superkrachtig Lekker is onder andere van plan om een keuken te installeren op de kinderkankerafdeling van het UZ Gent. Sandra Bekkari, die als geen ander het belang van gezonde voeding kent, ondersteunt het project.

Groente- en minestronesoep

Een pot met één liter verse soep op grootmoeders wijze kost 8 euro. Er is keuze tussen groentesoep (vegetarisch, zonder gluten, zonder lactose) en minestronesoep met kip. Bestellingen kunnen tot woensdag 29 mei doorgegeven worden aan de balie van het bedrijvencentrum ‘t Walletje. De bestelling kan tijdens de openingsuren worden afgehaald op donderdag 6 juni. Het staat iedereen uiteraard ook vrij om ter ondersteuning van dit project een vrijwillige bijdrage te doneren. Je kan dit doen bij de onthaalmedewerkers van het AGSO.