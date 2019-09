Absurd: bestuurder Ferrari houdt zelf politie tegen na inbraak maar slaat dan plots op de vlucht uit schrik voor alcoholcontrole Mathias Mariën

25 september 2019

13u03 0 Knokke-Heist Een 46-jarige man is in de Brugse politierechtbank veroordeeld nadat hij op oudejaarsavond in Knokke wegvluchtte van de politie in zijn Ferrari. Opvallend: de veertiger had de patrouille vlak voordien zélf doen stoppen omdat hij vermoedde dat er was ingebroken in de geparkeerde Porsche van zijn vrouw.

De politierechter moest zich woensdagochtend zelf even in de haren krabben bij het horen van het verhaal. Het klonk in eerste instantie dan ook absurd. De 46-jarige uit Knokke reed samen met zijn vrouw in een Ferrari door de Lippenslaan, toen ze licht zagen branden in de geparkeerde Porsche van de vrouw. “Ze dachten dat er was ingebroken en lieten een politiepatrouille stoppen”, startte zijn advocaat het relaas. Wat daarna gebeurde, doet de wenkbrauwen fronsen. De bestuurder besloot plots weg te vluchten toen de politie hem wou controleren. Na een achtervolging door Knokke stopte de Ferrari wat verderop dan toch. Alleen gaf hij zich niet over aan de agenten, maar stapte hij doodleuk een café binnen en weigerde buiten te komen. Toen dat uiteindelijk toch gebeurde, bleek de man onder invloed te zijn van alcohol. Een lichte intoxicatie, maar voor de politie voldoende om zijn rijbewijs zes uur in te trekken. Al bleek dat moeilijk, aangezien de veertiger die niet op zak had.

Nieuwe controle

Enkele uren later wreef de patrouille zich in de ogen toen ze dezelfde Ferrari opnieuw door Knokke zagen rijden. Ze lieten de chauffeur voor de tweede keer stoppen en wezen hem op het feit dat hij op dat moment eigenlijk een rijverbod van zes uur aan het uitzitten was. “Maar mijn cliënt is daar nooit van op de hoogte gebracht", stelde de advocaat van de beklaagde. “Er is geen enkel bewijs dat het rijverbod werd opgelegd. De verbalisanten hebben hun werk niet goed gedaan.” Volgens de politie zelf gebeurde dat mondeling en was de man wel degelijk op de hoogte. De politierechter achtte de feiten toch bewezen en veroordeelde de man tot een geldboete van 1.800 euro, waarvan de helft met uitstel en 15 dagen rijverbod. Voor het niet op zak hebben van zijn rijbewijs kwam daar nog eens 80 euro bovenop.