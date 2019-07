Aanpassing openingstijden dienst Burgerzaken Mathias Mariën

15 juli 2019

17u36 0 Knokke-Heist Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de openingstijden van de dienst Burgerzaken van zowel kantoor Heist in het Sociaal Huis als het kantoor Knokke in het gemeentehuis Knokke te wijzigen.

Door de nieuwe regeling kan de dienstverlening bij Burgerzaken nog efficiënter en professioneler verlopen. De nieuwe openingsuren gaan in vanaf donderdag 1 augustus. Vanaf augustus is het kantoor in Heist in plaats van 5 voormiddagen, 2 volle dagen open en dit elke maandag en woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur. Daarmee komt de dienst tegemoet aan de vraag van de jonge gezinnen om op woensdagnamiddag in het sociaal huis terecht te kunnen om hun adreswijziging te regelen en attesten of identiteitsdocumenten aan te vragen.

De openingstijden van het kantoor Knokke blijven grotendeels behouden. Alleen zal op donderdagnamiddag enkel op afspraak worden gewerkt. Dit moet de medewerkers toelaten de veelheid aan wetgeving aandachtig te bestuderen en te bespreken. Anderzijds maakt het ook ruimte vrij om delicate dossiers die heel wat privacy vereisen op een moment te behandelen waar er weinig drukte is in de dienst en waar er meer tijd kan worden vrijgemaakt om alles op een professionele manier af te werken.

Afspraken kunnen gemaakt worden op verschillende wijzen: ter plaatse, per mail, telefonisch en op termijn ook via de website.