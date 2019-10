88 kilometer per uur in bebouwde kom tijdens flitsmarathon Mathias Mariën

09 oktober 2019

15u52 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist nam dinsdag deel aan de nationale flitsmarathon met extra verkeerscontroles. In totaal reden 124 van de 759 gecontroleerde bestuurders te snel voorbij de flitswagen.

Een hardrijder haalde een topsnelheid van 88 kilometer per uur in de bebouwde kom waar slechts vijftig is toegelaten. Voor dit roekeloos rijgedrag moet hij zich verantwoorden voor de politierechter. De politie zette tijdens de flitsmarathon 28 wagens aan de kant. Twaalf hardrijders, waaronder vier buitenlanders, betaalden meteen hun overtreding. Het politieteam trok twee rijbewijzen in voor overdreven snelheid. Een bestuurder raakte zijn rijbewijs ook enkele uren kwijt na een positieve ademtest. Vijf bestuurders kregen een waarschuwing omdat ze reden met defecte lichten of een verlopen keuringsbewijs.

De lokale politie roept alle bestuurders op zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties steeds melden via PZ.DKH.Verkeer@police.belgium.eu.