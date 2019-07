583 sportievelingen wagen zich aan strandloop in Knokke Mathias Mariën

13 juli 2019

06u53 0 Knokke-Heist De Carrefour Market strandloop van Knokke was een groot succes. Er waren alles samen 503 deelnemers. 86 dames en 117 heren kozen voor 5 km, 33 dames en 168 heren waagden zich aan de 10 km. Op de 2 km loop speciaal georganiseerd voor de kids waren er 99 enthousiaste deelnemertjes.

Bij de heren ging de overwinning op de 10 km overtuigend naar Philippe Loosvelt. Wesley Soors en Gilles Baekelandt vervolledigden het podium (beiden uit Knokke-Heist). Een 4de plaats van Yves Depoorter, een 12de plaats van Robin Haeghebaert en 13de plaats voor Karel Verbiest vinden we terug bij de lokale atleten in de top-15. Op de 5 km was de overwinning bij de heren weggelegd voor Thijs Blonbeel. Ook hier nestelden drie sportievelingen uit knokke-Heist zich in de top-15.

Bij de dames ging de zege op de 10 km andermaal naar een autoritaire Anne-Marie Danneels. An Potvlieghe en Katrien Van Acker vervolledigden het podium. De podiumplaats van de lokale leading lady werd kracht bijgezet doordat er vijf lokale dames in de top 15 eindigden. Op de 5 km ging de zege naar Joke Coysman. Ook hier drie lokale dames in de top-15.