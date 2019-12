55 camera’s op 42 verschillende locaties, maar Knokke-Heist blijft cameraschild uitbreiden: “Vorig jaar 254 incidenten live kunnen volgen” Mathias Mariën

19 december 2019

12u08 2 Knokke-Heist De politiezone Damme/Knokke-Heist investeert een kleine 50.000 euro in een verplaatsbare 360-gradencamera. Eerder kochten ze in 2017 al een gelijkaardig exemplaar aan. Alles samen telt Knokke-Heist nu 55 camera’s op 42 verschillende locaties. “Een verplaatsbare camera kunnen we gericht inzetten bij de aanpak van overlast en criminaliteit, voor het handhaven van de openbare orde bij evenementen en het monitoren van de verkeersafwikkeling op drukke dagen en verkeersveiligheid in schoolomgevingen", zegt korpschef Steve Desmet.

Dat een uitgebreid cameraschild effectief is, bewijzen de cijfers in Knokke-Heist. Vorig jaar rukte het politieteam 254 keer uit voor incidenten die de cameraoperatoren live vaststelden door een actief cameratoezicht. Het ging hier vooral over verdachte situaties, verkeersongevallen, diverse vormen van overlast en vechtpartijen. De beelden worden 30 dagen bewaard, waardoor de politie ook bij laattijdige aangiftes en verder onderzoek nog diverse dossiers kon oplossen. “Het cameranetwerk is dan ook enorm waardevol bij de uitoefening van ons politiewerk”, zegt korpschef Steve Desmet.

In Knokke-Heist staan momenteel 55 camera’s op 42 verschillende locaties. Het gaat hier om 37 zogeheten 360-gradencamera’s, 16 vaste camera’s en twee nummerplaatlezers. Steve Desmet

42 locaties

Het politieteam bouwt al sinds 2006 haar cameranetwerk uit. In Knokke-Heist staan momenteel 55 camera’s op 42 verschillende locaties. Het gaat hier om 37 zogeheten 360-gradencamera’s, 16 vaste camera’s en twee nummerplaatlezers. Vorig jaar breidde het netwerk ook uit naar Damme met de komst van een vaste en 360-gradencamera op het kruispunt Dorpsstraat – Oedelemse Steenweg. In de politiezone rijden bovendien twee politiewagens rond die elk zijn uitgerust met drie nummerplaatlezers. De camera’s lezen de nummerplaat van stilstaande en voorbijrijdende auto’s. Ze vergelijken deze meteen met de algemene politiedatabank, de databank voor niet-verzekerde wagens en een lokale databank. Nu investeert de politiezone dus een kleine 50.000 euro voor een tweede verplaatsbare bewakingscamera. Geen overbodige luxe, zo blijkt. “Een verplaatsbare camera kunnen we gericht inzetten bij de aanpak van overlast en criminaliteit, voor het handhaven van de openbare orde bij evenementen en het monitoren van de verkeersafwikkeling op drukke dagen en verkeersveiligheid in schoolomgevingen”, zegt korpschef Steve Desmet. Een simpel voorbeeld van het gebruik: in de drukke zomermaanden wordt de verplaatsbare camera ingezet in de uitgaansbuurt, waar dan traditioneel meer overlast is. Tijdens de winter wordt die dan verplaatst richting evenementen zoals de Zoute Grand Prix en kerstmarkt. Ook aan scholen werd het verplaatsbare model al ingezet op vraag van ongeruste ouders.

Nóg tien locaties

Verder kon de politie vorig jaar dankzij de vaste ANPR-camera’s 153 wagens onderscheppen. Bijna 1 op de 5 onderschepte wagens werd ook in beslag genomen. Het ging hier vooral over niet-verzekerde en gestolen auto’s. “De technologie staat niet stil in de sector van de bewakings- en ANPR-camera’s. Ook volgend jaar breiden we het cameranetwerk verder uit,” zegt korpschef Steve Desmet. “In Knokke-Heist gaat het om camera’s op een tiental locaties.”