539 deelnemers wagen zich aan strandloop Mathias Mariën

03 augustus 2019

20u25 0 Knokke-Heist Op vrijdag 2 augustus vond de strandloop van Heist plaats. Er waren 539 deelnemers. 83 dames en 162 heren kozen voor 5 km, 36 dames en 150 heren waagden zich aan de 10 km. Op de 2 km loop speciaal georganiseerd voor de kids waren er 108 enthousiaste deelnemertjes.

Bij de heren ging de overwinning op de 10 kilometer overtuigend naar Christophe Nicolaij. Dries Reheul en Cedric Maenhout (beiden uit Knokke-Heist) vervolledigden het podium. Een 4de plaats van Kjell Devloo-Casier, een 7de plaats van Stieven Van De Velde, een 10de plaats van Karel Verbiest, een 11de plaats van Kenny Lannoy en een 12de plaats van Dany Vlietinck vinden we terug bij de lokale atleten in de top 15. Op de 5 kilometer was de overwinning bij de heren weggelegd voor Robin Haeghebaert. Ook hier nestelden 4 stadsgenoten zich in de top 15.

Bij de dames ging de zege op de 10 kilometer naar Barbara De Brouwer. Marie Cerckel en Annemarie Danneels vervolledigden het podium. Ook hier eindigen er 3 lokale dames in de top 15. Op de 5 kilometer ging de zege naar Lieselot De Veylder. Ook hier eindigden 4 lokale dames in de top 15.