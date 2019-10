52 kunstgaleries zetten deuren open tijdens galerieweekend van Knokke-Heist Mathias Mariën

24 oktober 2019

10u57 0 Knokke-Heist Met 52 deelnemende kunstgaleries wordt het 27ste open galerieweekend van Knokke-Heist een voltreffer. Tijdens het weekend van 26 en 27 oktober staan creaties van onder meer Belgisch kunstenaar Koen Vanmechelen, Braziliaans meubelontwerper Sergio Rodrigues en Japans artiest Koyuki Kazahaya in de kijker.

ART Knokke-Heist is hét open galerieweekend met als doel kunst toegankelijk te maken voor iedereen. Aspirant of ervaren kunstkenner. De galeriehouders ontvangen je met open armen en antwoorden op alle vragen. Kunst in Knokke-Heist wordt zo extra in de schijnwerpers geplaatst. In de op maat gemaakte ART-brochure vind je alle kunstwerken, adressen en openingsuren van de galeries terug. De brochure is gratis te verkrijgen in de toerismekantoren van Knokke-Heist of bij één van de deelnemende kunstgaleries. Je kan de brochure ook downloaden via www.myknokke-heist.be/nl/publicaties.