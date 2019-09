49 bestuurders betrapt tijdens zomerbobcampagne Mathias Mariën

09 september 2019

12u03 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist betrapte tijdens de zomerbobcampagne 49 bestuurders die reden onder invloed van alcohol. Negen automobilisten reden ook onder invloed van verdovende middelen. Het politieteam trok twintig rijbewijzen in.

Ook deze editie koos het politieteam voor een efficiënte aanpak van de zomerbobcampagne. Zowel overdag als ’s nachts lag de nadruk op gerichte verkeerscontroles en hadden de patrouilles extra oog voor bestuurders met een risicovol of onaangepast rijgedrag. Deze automobilisten werden onmiddellijk aan de kant gezet en gecontroleerd. De controles lopen ook na de bobcampagne door. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ook steeds melden via PZ.DKH.Verkeer@police.belgium.eu.