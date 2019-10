Exclusief voor abonnees 40 jaar Lippens, dat is decennialang smullen van controversiële uitspraken: “Telenet? Daar wil ik nooit nog klant zijn” Mathias Mariën

22 oktober 2019

12u16 1 Knokke-Heist Burgemeester Leopold Lippens mocht afgelopen zondag 78 kaarsjes uitblazen én krijgt zaterdag een groots volksfeest om zijn 40-jarig burgemeesterschap te vieren. De voorbije decennia kwam de graaf diverse keren in de media omwille van zijn controversiële uitspraken. Zo herinnert iedereen zich nog de term ‘frigoboxtoeristen’ die hij begin jaren 1990 lanceerde. Ondertussen zijn ook de decibel- en promilletoeristen al aan Knokke-Heist gerelateerd. Toch zijn er nóg andere uitspraken die heel wat stof deden opwaaien. Een klein overzicht.

“De welvaartsstaat is voorbij. We hebben een regering nodig zonder politici, maar mét technocraten”

Eind 2011 spuwde Leopold Lippens zijn gal over de aanhoudende regeringscrisis. Volgens hem was dé oplossing een model zoals in Italië. “Zonder politici, maar mét technocraten, om zuivere beslissingen te nemen in het belang van het land, in plaats van in het belang van de politici. Het probleem hier is dat die beslissingen altijd bekrachtigd moeten worden door het parlement. Daarom heeft zo’n constructie in ons land bijna geen kans op slagen.” Enkele jaren later kwam de graaf terug op die uitspraak en liet hij zich positiever uit over onze nationale politiek. “Maar ik denk nog altijd dat het nuttig zou zijn om technocraten een aantal problemen voor te leggen.”

“Weg met Telenet, zowel privé als in de gemeente”

