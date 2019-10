Exclusief voor abonnees 40 jaar burgemeester Lippens: “Zijn geheim? Hij is een buitenbeentje, net zoals Knokke” Mathias Mariën

23 oktober 2019

11u57 0 Knokke-Heist Knokke-Heist eert het komend weekend burgemeester Leopold Lippens (78). Na 40 jaar lijkt er nog steeds geen sleet te komen op zijn populariteit. Sterker nog: tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij een kanonscore. Niemand die nog durft lachen met zijn uitspraak “ik blijf burgemeester tot mijn 104". Maar waar ligt nu de sterkte van Lippens, die de media zelden tot nooit inkijk geeft in zijn privéleven? “Dat komt omdat hij als burgemeester een buitenbeentje is, net als Knokke”, zegt politicoloog Herwig Reynaert.

Voor de buitenwereld is graaf Leopold Lippens een gesloten boek. Zelf spreek de burgemeester van Knokke-Heist nauwelijks over zijn privéleven. Als hij dat wél doet, dan blijkt meteen dat Lippens behalve een gedreven politicus vooral een toegewijde vader is voor zijn kinderen. “Mijn drie kinderen zijn mijn grootste rijkdom. Samen met mijn broer en twee zussen. Als ik elders familieruzies zie, help ik altijd oplossingen te zoeken”, liet Lippens in het verleden noteren. Het is dan ook weinig verrassend dat zijn kinderen én kleinkinderen zaterdag een belangrijke rol zullen spelen tijdens de viering van zijn 40-jarig burgemeesterschap. Lippens zal samen met hen een herdenkingsboom planten én krijgt een speciaal fotoboek overhandigd van zoon Valery. Zelf houdt Lippens - die zelf geen vragende partij was voor het feest, maar het schepencollege wou hem absoluut eren - vooral van strips. Thuis heeft hij er minstens 2.000.

Begonnen als schepen

