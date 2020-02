30 maanden cel voor stalker die ex-vriendin keukenmes op de keel zette Siebe De Voogt

06 februari 2020

16u04 0 Knokke-Heist Een 39-jarige man uit Knokke-Heist heeft 30 maanden cel, de helft met uitstel, gekregen voor het stalken van z'n ex-vriendin. R.E. gaf de vrouw na de breuk ook enkele klappen en zette haar zelfs een keukenmes op de keel.

R.E. (39) uit Knokke-Heist was vier jaar lang samen met het slachtoffer. De 29-jarige vrouw uit Maldegem zette op 14 mei 2016 een punt achter hun relatie en dat deed bij de dertiger de stoppen doorslaan. In een bar greep hij haar bij de keel en duwde haar volgens een getuige van de ene kant naar de andere. Diezelfde avond bedreigde hij de vrouw ook met een glasscherf en zette zelfs een keukenmes op haar keel. Het bleef daar echter niet bij. R.E. maakte op naam van zijn ex een vals Facebookprofiel aan en bezorgde haar op sociale media een slechte naam. Hij achtervolgde de vrouw te pas en te onpas, belde haar op of wandelde voorbij haar werkplaats. Op een dag drong de man zelfs haar tuin binnen om naar binnen in haar woning te kunnen kijken.

Op 23 februari 2017 besloot de onderzoeksrechter hem aan te houden. Amper vijf dagen later kwam R.E. al voorwaardelijk vrij. Hij slaagde er echter niet in om zich aan het contactverbod te houden. Zo bezorgde hij het slachtoffer een like op Tinder, schreef hij zich in bij dezelfde fitnesszaak of bleef haar achtervolgen. Op 4 juli 2018 vloog de man opnieuw achter de tralies. Sinds 14 augustus dat jaar is hij op vrije voeten. Het openbaar ministerie vorderde vorige maand een effectieve celstraf van 4 jaar, maar zover kwam het niet. De rechter legde R.E. donderdagmorgen 30 maanden cel op, waarvan de helft met uitstel. Aan zijn ex-vriendin moet hij een schadevergoeding van 2.500 euro betalen.