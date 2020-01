3 jaar cel voor ontvoering in kofferbak, opsluiting en slag met klauwhamer Bart Boterman

16 januari 2020

14u12 0 Knokke-Heist Drie mannen zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraffen van 18 maanden, 18 maanden en 3 jaar voor de ontvoering van een kennis die hen nog 800 euro moest. Het slachtoffer kreeg een slag van een hamer, werd in de koffer van een wagen gestopt en een dag lang vastgehouden op een appartement.

Het slachtoffer was op 21 november 2017 Playstation aan het spelen op het appartement van een vriend, toen Kenny V. (24) uit Brugge en Kevin S. (32) uit Bredene rond 22 uur plots voor de deur stonden. De mannen eisten een openstaande schuld van 800 euro terug. Volgens het parket was die som afkomstig van een drugsdeal, maar volgens beklaagde Kenny V. ging het om een simpele lening. Toen het slachtoffer verklaarde dat hij geen geld bij zich had, zou Kevin S. hem geslagen hebben met een klauwhamer. Vervolgens werd hij van de trap gesleurd en in de koffer van een wagen gestopt.

Doodsangsten

“Mijn cliënt is dan opgesloten geweest in een appartement in Blankenberge en vervolgens overgebracht naar een flat in Knokke. Hij heeft doodsangsten uitgestaan en zal dit zijn hele leven meedragen”, pleitte de advocaat van het slachtoffer op het proces. Maar beklaagde Kenny V. liet optekenen dat de aantijgingen sterk overdreven waren en van geweld geen sprake was. De derde beklaagde, Leroy S. (32) uit Damme, zat op het moment van de feiten in de gevangenis, maar kreeg op 22 november een uitgaansvergunning. Hij zou toen met de vader van het slachtoffer gebeld hebben om losgeld te vragen, namelijk 200 euro. De vader van het slachtoffer heeft dat geld uiteindelijk overhandigd, waarop het slachtoffer na een dag naar huis mocht. Leroy S. vroeg de vrijspraak en ontkende de aantijgingen.

Onmiddellijke aanhouding

Kevin S. uit Bredene liet verstek op het proces en werd donderdagmorgen veroordeeld tot 3 jaar cel effectief. De rechtbank sprak ook de onmiddellijke aanhouding uit. Kenny V. en Leroy S. waren wel op hun proces aanwezig en kregen beiden 18 maanden cel effectief. Aan het slachtoffer moeten ze elk een schadevergoeding betalen.