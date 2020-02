290 fietsers lopen tegen de lamp tijdens zevende editie ‘Ej me velo gezien!?’ Mathias Mariën

17 februari 2020

13u19 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist betrapte tijdens de zevende editie van Ej me velo gezien!? 290 fietsers die met een niet-verkeersveilige fiets reden. Hiervan hadden 85 fietsen geen of een defect fietslicht. “Veel jongeren rijden naar de school, jeugdbeweging of sportvereniging zonder goed zichtbaar te zijn in het verkeer”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Ouders staan er nog te weinig bij stil dat een verkeersveilige fiets en het dragen van fluorescerend en reflecterend materiaal het verschil kan maken in het verkeer.”

De doelstelling van de lokale campagne was duidelijk: jonge fietsers aanmoedigen om te rijden met een verkeersveilige fiets en goed zichtbaar te zijn in het verkeer. “Reed je met een verkeersveilige fiets, dan kreeg je een tof gadget”, zegt Flore Ruysschaert van de jeugdraad. “Leverde je een extra inspanning om goed zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een fluohesje, dan maakte je ook kans op een monkey light of cinematicket.”

De slimste velo quiz

De fietsers die met een verkeersveilige fiets reden en goed zichtbaar waren in het verkeer, nodigde het politieteam uit voor de slimste velo quiz met presentator Jietse Pauwaert. “Ik voel me een trotse ambassadeur voor Ej me velo gezien!?”, zegt Jietse. “Ik doe zelf bijna alles met de fiets dus ik weet hoe belangrijk het is om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Ook als jeugdleider wil ik dat alle kinderen op een veilige manier thuisraken van de activiteit.”